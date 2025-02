"Straumes" starptautiskie kases ieņēmumi sasniedz jaunus rekordus

Viens no filmas producentiem, Rons Daiens, "Variety" pauda sajūsmu par "Straumes" panākumiem. Viņš uzsvēra, ka dažās valstīs interese par filmu strauji pieaug, it īpaši Meksikā. Viņaprāt, filmas panākumi ir saistīti ar tās emocionālo vēstījumu un dzīvnieku tēliem, kas atmodina skatītājos līdzjūtību.

Lielākie komerciālie panākumi gūti ASV un Kanādā, kur 12 nedēļu laikā filma nopelnījusi 4 miljonus dolāru. Tā jau ir pieejama straumēšanas platformās. Meksikā un Centrālamerikā filma sešu nedēļu laikā sasniegusi 6 miljonu dolāru kases ieņēmumus. Francijā to noskatījušies vairāk nekā 600 000 skatītāju, nodrošinot ieņēmumus 4,4 miljonu eiro apmērā. Labi panākumi gūti arī Polijā, Nīderlandē un Spānijā. Filmas "Straume" budžets bija 3,5 miljoni eiro.

Latvijā no 1. marta filma būs pieejama platformās "Tet+" un "LMT Viedtelevīzija". Tikmēr "The New York Times" publicējis izvērstu rakstu par filmas režisoru Gintu Zilbalodi, viņa radošo pieeju un filmas radīto ietekmi.