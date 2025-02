Rīgā turpinās "Fisherman" filmēšana. Satiksmei slēgtas vairākas ielas

Šodien no plkst.7 līdz 15 nepieciešamības gadījumā līdz trijām minūtēm ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi un gājēju, velosipēdu un elektroskrejriteņu kustību Eksporta ielas un Hanzas ielas krustojumā. Savukārt no plkst.12 līdz 13 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Hanzas ielas posmā no Eksporta ielas līdz Ausekļa ielai.