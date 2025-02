Vai "Straume" iegūs britu "Oskaru"? Šovakar pasniegs BAFTA balvas

Pilnmetrāžas animācijas filma "Straume" pretendē uz balvu divās nominācijās - labākā animācijas filma un labākā bērnu un ģimenes filma.

Kategorijā "Labākā animācijas filma" izvirzītas arī lentes "Inside Out 2", "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".

Savukārt kategorijā "Labākā bērnu un ģimenes filma" "Straume" sacentīsies ar "Kensuke’s Kingdom", "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".

Kā rakstīts, filma "Straume" veidota kā trīs valstu kopražojums, sadarbojoties Latvijas studijai "Dream Well Studio", Francijas studijai "Sacrebleu Productions" un Beļģijas studijai "Take Five".

"Straume" ir ieguvusi vismaz 50 starptautiskas atzinības, tajā skaitā "Zelta globusa" balvu kā labākā animācijas filma, pārspējot piecas citas filmas - "Inside Out 2", "Moana 2", "Memoir of a Snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".

Animācijas filma "Straume" ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.

Filmas "Straume" radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Matīss Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.