Noskaidrots, kurš šogad Eirovīzijā pārstāvēs Lietuvu

Eirovīzija notiek kopš 1956.gada, un Lietuva konkursā pirmo reizi piedalījās 1994.gadā. Tās labākais sniegums ir sestā vieta 2006.gadā, kad valsti pārstāvēja grupa "LT United" ar dziesmu "We Are the Winners" ("Mēs esam uzvarētāji").