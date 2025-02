SAB prognozē zemu iespējamību Ukrainas un Krievijas miera sarunu sākšanai vismaz tuvākā pusgada laikā

Līdzīgi kā 2023.gadā, arī pērn Krievijas elitē valdīja uzskats, ka tā var no spēka pozīcijām signalizēt viltus vēlmi uzsākt sarunas par kara izbeigšanu. 2024.gadā Krievijas retorikā bija arī draudi un šantāža - pieņemt izvirzītās miera prasības vai sagaidīt eskalāciju.

Viens no faktoriem, kas var ietekmēt sarunu procesu, ir Ukrainas armijas un sabiedrības nogurums no kara. Aizvadītajā gadā karadarbība turpināja stagnēt, nevienai no pusēm nespējot attīstīt pietiekamas militārās spējas, lai uzsāktu lielu ofensīvu vai pretuzbrukumu un pārrautu frontes līniju. Tomēr kopumā Krievija 2024.gadā bija labākās pozīcijās nekā Ukraina - Krievijas spēki pakāpeniski turpināja ieņemt jaunas teritorijas, gūstot taktiska līmeņa panākumus, secinājis SAB.