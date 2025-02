Mūziķis Post Malone šovasar uzstāsies Lietuvā

Video: Post Malone I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)

2024. gada vasarā Post Malone izdeva savu debijas kantri albumu "F-1 Trillion", kas debitēja Billboard 200 topa 1.vietā. Pirms albuma izdošanas viņš laida klajā singlus "Guy For That" (feat. Luke Combs), "Pour Me A Drink" (feat. Blake Shelton) un superhitu "I Had Some Help" ar Morgan Wallen. Dziesma "I Had Some Help" uzreiz debitēja Billboard Hot 100 topa 1.vietā, sasniedzot augstākos pārdošanas un straumēšanas rādītājus kopš 2020. gada un noturoties topa virsotnē sešas nedēļas pēc kārtas. Šoruden Post noslēdza savu rekordlielo tūri "F-1 Trillion".

2023. gadā viņš izdeva savu piekto albumu "AUSTIN" un ieguva GRAMMY® nomināciju kategorijā "Labākais pop duets/grupas izpildījums" par dziesmu "I Like You (A Happier Song)" [feat. Doja Cat], kas bija jau desmitā nominācija sešu gadu laikā. 2022. gadā viņš izdeva savu ceturto albumu "Twelve Carat Toothache", kas kļuva par viņa ceturto albumu pēc kārtas, kurš iekļuvis Billboard Top 5. Tajā pašā gadā viņš uzstādīja RIAA vēsturē lielāko sertificēto singlu rekordu, kad viņa hits "Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse)" [feat. Swae Lee] sasniedza 20x platīna statusu. Tas ir pirmais singls vēsturē, kas sasniedzis šo statusu, kļūstot par savas paaudzes lielāko hitu.

2023. gadā viņa trešais albums "Hollywood’s Bleeding" ieguva platīna statusu un vēlāk sasniedza trīskāršo platīnu. Tas četras nedēļas noturējās Billboard 200 topa 1.vietā. Šis albums sekoja viņa trīskāršā platīna albumam "beerbongs & bentleys", kas gadu iepriekš debitēja 1.vietā. Pēc "beerbongs & bentleys" iznākšanas Post Malone pārspēja 54 gadus vecu rekordu, vienlaikus iekļūstot ar 9 dziesmām Billboard Hot 100 Top 20, kas bija jauns rekords. Viņš arī uzstādīja visvairāk vienlaikus Billboard Hot 100 Top 40 esošo dziesmu rekordu ar 14 dziesmām.

Post Malone katalogā ietilpst "Grammy" nominētās dziesmas - "rockstar" [feat. 21 Savage], "Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse)" [feat. Swae Lee], "I Fall Apart", "Psycho" [feat. Ty Dolla $ign], "White Iverson", "Better Now" un daudzi citi hiti. Ar rekordu sēriju, kas, iespējams, nekad netiks pārspēta, un faniem visā pasaulē, Post Malone turpina iekarot pasauli.