Ministrija komentē iespējas atjaunot prāmju kustību no Rīgas

Komentējot iespējamo valsts atbalsta apmēru, Meirāns sacīja, ka ir jāpabeidz pēdējās lietas informatīvajā ziņojumā, lai to skaidri nosauktu, tāpat būšot svarīgi izšķirties starp kravām un pasažieriem. "Tā būs viena no izvēlēm, jo ir jāsaprot, vai mēs vairāk gribam kravas vai pasažierus. SM ieskatā vairāk vajadzētu koncentrēties uz pasažieriem, jo kravas var aizbraukt no Ventspils, Liepājas. Tas ir svarīgi Rīgai, lai ir tūristi," piebilda Meirāns.