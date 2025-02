"Apollo.lv" pievienojas Latvijas mediju akcijai Ukrainas kara gadadienā

Dalību Ukrainas himnas atskaņošanas akcijā apstiprinājuši vairāk nekā 50 mediji Latvijā, kā arī sabiedriskie mediji Lietuvā un Igaunijā. Akcijā piedalīsies: Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 3 – Klasika, Latvijas Radio 4 – Doma laukums, Latvijas Radio 5, Latvijas Radio 6 NABA, LTV1, LTV7, LSM.lv, RUS.LSM.lv, TV3, TV3 Life, TV6, TV3 Plus, Star FM, Radio SWH, Radio SWH+, Radio SWH Rock, Radio SWH Spin, Radio SWH LV, Eiropas Hitu radio, EHR SuperHiti, Latviešu Hiti, EHR Krievu Hiti, RetroFM, 360 TV, STV Pirmā, 8TV, Radio Skonto, Radio Tev, Radio Skonto plus, Lounge FM, Radio 9, ReTV, Relax FM, Autoradio Latvija, Radio Roks, Kurzemes Radio, Divu krastu radio, Radio "EF-EI", Latvijas Kristīgais radio, Radio Rēzekne, Baltkom radio, MIX FM, Radio 1, Alise Plus, Radio Marija, TV 4, TV Jūrmala, Vidusdaugavas Televīzija, AS “Cits medijs”, tvnet.lv, rus.tvnet.lv, apollo.lv, NRA.lv, Latvijas Vēstnesis, Dzirkstele. Tāpat aicinājumam atsaukusies „Rīgas starptautiskā autoosta”. Akcijā piedalīsies arī četras Igaunijas Sabiedriskā medija radio stacijas – Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio 4 un visvairāk klausītā radiostacija Igaunijā – Vikerraadio. Tāpat Ukrainas himnu atskaņos arī Lietuvas Sabiedriskā medija radio stacijas – LRT Radijas, LRT Klasika un LRT Opus.