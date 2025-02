Latvijā uzstāsies amerikāņu folkpanka grupa "Dropkick Murphys"

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022.gadā "Dropkick Murphys" kopā ar ukraiņu ķeltu pankgrupu "O'Hamsters" ierakstīja dziesmas "We Shall Overcome" ukraiņu versiju, kurā dzied "O'Hamsters" vokālists, bet instrumentālās un bekvokālu partijas izpilda "Dropkick Murphys" mūziķi. Dziesmas videoklipā skatāmi daudzu Ukrainas mākslinieku darbi un aicinājumi ziedot valsts atbalstam karā pret Krievijas agresoru.

Kopš 1998.gada debijas albuma "Do Or Die" grupa daudz izmanto dūdu skaņas, bet pārsvarā skan pankroka žanra elementi - ātri bungu ritmi, bass un ģitāras. Vēlāk, mainoties sastāvam, skaņas ainavā dominējošu lomu ieņēma gan dūdas un īru stabules, gan bandžo, mandolīna, buzuki un akordeons, grupai arvien vairāk attālinoties no tradicionālā pankroka.