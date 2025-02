Tiesai no jauna jāvērtē jautājums par kompensāciju traktora sabraukta velosipēdista tuviniecei

AT atzina, ka jautājumu par to, vai ir pieteikta morālā vai materiālā kaitējuma kompensācija, kā arī to, vai tam ir pamats un kādā apjomā to apmierināt, apelācijas instances tiesa var noskaidrot, izskatot lietu tiesas sēdē un pārbaudot kaitējuma kompensācijas pieteikumu.