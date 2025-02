Laikraksts: Jaunais ASV priekšlikums par Ukrainas dabas resursiem ir gandrīz identisks Kijivas noraidītajam

ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija vēlas gūt ieņēmumus no Ukrainas dabas resursiem, bet apmaiņā pret to nevēlas piešķirt Ukrainai drošības garantijas, liecina laikraksta rīcībā nonākušais dokuments.

"The New York Times" ziņoja, ka Ukraina nopietni apsver jauno ASV priekšlikumu, taču tajā iekļauti praktiski tie paši noteikumi, kurus Kijiva iepriekš noraidīja kā pārāk apgrūtinošus. Daži noteikumi šķiet pat stingrāki nekā iepriekšējā projektā.

"The New York Times" norāda, ka Ukrainas piekrišana šiem noteikumiem nozīmētu kapitulāciju ASV prasībām pēc nedēļu ilga intensīva spiediena no Trampa puses.

Ukraina savukārt vēlas saņemt no ASV drošības garantijas apmaiņā pret vērtīgajām tiesībām uz milzīgiem dabas resursiem un izrakteņiem. Kijiva pieprasa dalību NATO vai Rietumu karavīru un modernas tehnikas masveida izvietošanu kā daļu no plašāka pamiera līguma ar Krieviju.

Jaunais Trampa priekšlikums, kas datēts ar 21.februāri, paredz, ka Ukraina atdod pusi no saviem ieņēmumiem no dabas resursiem, tai skaitā minerāliem, gāzes un naftas, kā arī no ienākumiem no ostām un citas infrastruktūras.