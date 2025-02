FOTO Valsts policija Rīgā meklē pazudušu bērnu

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas saņēma informāciju no līdzcilvēkiem par, iespējams, apmaldījušos meiteni vecumā no četriem līdz pieciem gadiem. Pēdējo reizi manīta Anniņmuižas bulvārī 49, Rīgā, netālu no veikala "Rimi". Zināms, ka bērns aizgāja prom virzienā uz Imantas kultūras centra pusi.