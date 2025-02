SAB direktors: Krievija nemēģinās īstermiņā eskalēt situāciju un uzbrukt NATO valstīm

Britu Izdevuma "The Telegraph" rīcībā nonākušā līguma projektā teikts, ka lielvarai jāgūst ienākumus arī no ostām, un gāzes un naftas infrostruktūras. Vašingtonai būtu gandrīz pilnīga kontrole pār lielāko daļu Ukrainas ekonomikas. Vienlaikus līgums nesniedza nekādas drošības garantijas kara plosītajai valstij un Zelenskis saviem ministriem to neļāva parakstīt.