Nosaka kārtību Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu vīzu pieteikumu pieņemšanai

Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs pieņems vīzu pieteikumus no Baltkrievijas pilsoņiem, kuri, piemēram, iesniedz dokumentus ilgtermiņa vīzas pieprasīšanai, ir Latvijas, ES, EEZ valsts vai Šveices valstspiederīgo ģimenes locekļi. Tāpat vīzu pieteikumus pieņems no personām, kuru ieceļošana saistīta ar humāniem apsvērumiem, kā arī no tiem Baltkrievijas valstspiederīgajiem, kuriem ir derīgas uzturēšanās tiesības Latvijā, ģimenes locekļi.

Vīzu pieteikumus pieņems no transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kravas vai tehnisko reisu apkalpes, kas ierodas Latvijā, pildot darba pienākumus, kā arī no jūrniekiem, kuriem jānokļūst savā darba vietā uz kuģa vai kuriem nepieciešams atgriezties no tā. Vīzu pieteikumu pieņems no Latvijā akreditētiem vai nosūtītiem Baltkrievijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļi, Baltkrievijas diplomātiskajiem kurjeriem, kā arī no personām, kuras dodas uz Baltkrievijas vēstniecību Latvijā īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai.