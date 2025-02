Kā izveidot sev piemērotu ādas kopšanas rutīnu – kosmētikas speciālistes padomi

Gan savu ādas tipu, gan citu noderīgu informāciju par savas ādas stāvokli var noskaidrot BENU Aptiekā ādas stāvokļa pārbaudēs . Pārbaudes laikā tiek noskaidrots sejas ādas tips, elastības, mitruma un taukainības līmenis, kā arī ādas spēja aizsargāt sevi no saules starojuma. Šajā pārbaudē iegūtie dati ļauj precīzi saprast ādas vajadzības un sniegt personalizētus ieteikumus tieši jūsu ādas kopšanai.

Piemēram, balstoties uz mērījumu rezultātiem, tiek izvēlēta krēma konsistence (viegla vai bagātīga). Ādai ar zemu elastības līmeni būs ieteicami krēmi, kuru sastāvā ir kolagēns vai retinols, savukārt ādai ar pazeminātu mitruma līmeni būs ieteicami līdzekļi ar hialuronskābi. Tā kā dažādu zīmolu klāstā ir līdzīgas iedarbības produkti, veicot mērījumus, ir iespējams saņemt arī kosmētikas paraudziņus, kas palīdzēs izvēlēties no plašā produktu klāsta vispiemērotāko tieši jūsu ādai.

Lai sasniegtu vislabāko efektu no dermokosmētikas līdzekļiem, liela nozīme ir arī to pareizai lietošanai. Ir svarīgi zināt, kā pareizi savienot vairākus produktus. Piemēram, pēc retinola seruma lietošanas uz nakti, no rīta noteikti jāuzklāj dienas krēms ar SPF 50. Svarīgi zināt arī noteiktu kosmētikas līdzekļu lietošanas reizes dienā un kārtība, kādā līdzekļi jāuzklāj uz ādas (piemēram, serums un krēms). Visus šos būtiskos jautājumus varēsiet pārrunāt ar skaistuma speciālisti BENU Aptiekā ādas stāvokļa pārbaudes laikā, lai izveidotu pārdomātu un individuālu ādas kopšanas rutīnu tieši jums.