Mežaparku pieskandinās nepieradinātās kultūras notikums "Ecosystemic"

“Ecosystemic” piedāvā piesātinātu, kvalitatīvu un daudzslāņainu programmu, kas aptver mazāk zināmu un alternatīvu mākslas formu izpausmes. Pasākumā pievērsīsim uzmanību nepieradinātās kultūras un mākslas "ekosistēmai", kas sastāv no dažādiem “organismiem” – deviņu valstu alternatīvās mūzikas, kuras enerģijas apmaiņā uzplauks plašas starpžanru kultūras parādības. Programma apvienos alternatīvo mūziku visā tās daudzveidībā, laikmetīgās izrādes un performances, kā arī dažādas radošās aktivitātes, ļaujot apmeklētājiem iepazīt nepieradinātās kultūras daudzpusību un dažādību.

Pasākuma programma ir bagātīga un daudzveidīga. Gaidāma 18 mūziķu un muzikālo apvienību uzstāšanās - gan starptautiski atpazīstami mākslinieki, piemēram, "Of The Wand & The Moon" (Dānija), "MARS RED SKY" (Francija) un "Vėlių Namai" (Lietuva), gan pašmāju mūziķi, piemēram, "Juuk", "Bel Tempo", "DZ", "Nielslens Lielsliens", "Dzelzs Vilks" ar agrīnās daiļrades retrospekciju u.c.