Eksperti lēš, ka Ginta Zilbaloža filmai "Straume" ir reālas izredzes iegūt "Oskara" balvu

Starptautiskajos medijos Straume tiek atzīta par vienu no svaigākajiem 2024. gada animācijas darbiem. Portāls "Polygon.com" izceļ filmas vizuālo un naratīvo eksperimentālismu, norādot, ka tās klusais stāstījums un filozofiskā pieeja padara to par "Oskara" balvas vērtu darbu. Līdzīgi kā slavenā animācijas filma "Spiritied Away" 2002. gadā vai "The Red Turtle" 2016. gadā. Šādas filmas dažkārt gūst Akadēmijas atzinību, taču pastāv risks, ka tiks dota priekšroka tradicionālākām animācijas filmām.