"Straume" saņem arī Francijas "Cēzara" balvu

50. "Cēzara" balvu pasniegšanas ceremoniju atklāja tās prezidente, franču aktrise Katrīna Denēva, izdarot to uz politiskas nots.

"Es pasludinu 50. "Cēzara" balvu ceremoniju par atklātu, un es veltu to Ukrainai," sacīja Denēva, valkājot piespraudi ar Ukrainas karodziņu.

Labākās ārzemju filmas kategorijā "Cēzaru" ieguva Džonatana Gleizera filma "The Zone of Interest", kas pērn tika godalgota ar "Oskaru".

"Straume" par "Cēzaru" labākās pilnmetrāžas animācijas filmas kategorijā sacentās ar franču režisora Mišela Hazanaviča filmu "The Most Precious of Cargoes" un Šveices režisora Kloda Barrasa filmu "Savages".