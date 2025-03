Daudzviet Latvijas centrālajā un austrumu apledojuma dēļ ir apgrūtināta braukšana

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, uz Daugavpils šosejas (A6) posmos no Piekalniem līdz Aiviekstes tiltam un no Jēkabpils līdz Izvaldai, uz Bauskas šosejas (A7) posmā no Dzimtmisas līdz Grenctālei, kā arī uz Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Varakļāniem līdz Terehovai.