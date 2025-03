"Es teiktu, ka apbērēt transatlantiskās drošības sadarbību ir nedaudz pāragri, jo, ja mēs paraugāmies uz vairākām lietām, kuras Tramps ir uzsvēris, ka eiropiešiem jāuzņemas lielāka atbildība pašiem par savu drošību, tad tā ir pozīcija, kas ir bijusi aptuveni no Baraka Obamas prezidentūras laika. Vienīgi atšķiras stils, kādā tas tiek pasniegts," atzīmē Austrumeiropas politikas centra direktors Māris Cepurītis.

"To varēja nokārtot ļoti viegli. Puscepts sarunvedējs, varēja šo nokārtot jau vairākus gadus atpakaļ. Bez lieliem teritorijas zaudējumiem, ar ļoti mazu teritoriju, bez dzīvības zaudējumiem. Un bez pilsētu zaudēšanas. Lieliskie zelta kupoli, kas ir sadragāti, tos nevar aizstāt," vienā no uzstāšanās reizēm šomēnes iesāka Tramps un turpināja: “Šodien man jādzird: "Ai, mēs neesam uzaicināti." Kur jūs bijāt trīs gadus? Jums to nevajadzēja sākt. Jūs varējāt vienoties."