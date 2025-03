Pēdējās nedēļās ir pastiprinājušās spekulācijas par to, vai Tramps plāno izstumt ASV no alianses. Prezidents vairākkārt ir aicinājis bloka dalībvalstis palielināt aizsardzības izdevumus līdz 2% no IKP, priekšvēlēšanu kampaņas laikā brīdinot, ka viņš mudinās Krieviju darīt “visu, ko tā vēlas” ar Amerikas sabiedrotajiem, kuri nepilda savas izdevumu saistības. Pēc tam Tramps savas prasības padarīja stingrākas, aicinot NATO dalībvalstis palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5%.