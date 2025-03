FOTO Oskara balvas pasniegšanas ceremonijas rezultāti. Uzvaras laurus plūc "Anora", starp laureātiem arī "Straume"

"Never Too Late" (Elton John: Never Too Late)

Labākā dokumentālā filma

Black Box Diaries

No Other Land – UZVARĒTĀJA

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Labākā starptautiskā filma

I’m Still Here – Brazīlija – UZVARĒTĀJA

The Girl With the Needle – Dānija

Emilia Pérez – Francija

The Seed of the Sacred Fig – Vācija

Flow – Latvija

Labākā animācijas īsfilma

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress – UZVARĒTĀJA

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Labākā dokumentālā īsfilma

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra – UZVARĒTĀJA

Labākā spēlfilmas īsfilma

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot – UZVARĒTĀJA

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent