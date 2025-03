Zelenskis: Uzspiests pamiers bez drošības garantijām būs neveiksme visiem

Zelenskis svētdien preses konferencē Londonā pēc tikšanās ar Eiropas līderiem noraidīja ideju, ka pamiers izbeigs karu, uzsverot, ka ar to nepietiek.

Neilgi pirms došanās prom no Lielbritānijas Zelenskis žurnālistiem pauda viedokli, ka "tā būs neveiksme visiem, ja Ukraina tiks piespiesta noslēgt pamieru bez nopietnām drošības garantijām". Viņš prognozēja, ka Krievija lauzīs šādu vienošanos un Ukraina atbildēs ar pretpasākumiem, bet pēc tam sekos gadiem ilgi strīdi par to, kurš pirmais atklāja uguni. "Kam no tā būs labums? Krieviem, bet noteikti ne mums," uzsvēra Ukrainas prezidents.