45 gadus vecais Timoščuks ir viens no izcilākajiem futbolistiem Ukrainas sporta vēsturē. No 2000. līdz 2016. gadam viņš pārstāvēja valsts izlasi. Tās sastāvā Timoščuks aizvadīja 144 spēles, kas ir pārliecinoši labākais rādītājs Ukrainas valstsvienības vēsturē, no kurām 41 bija ar kapteiņa apsēju.