NA kritiski vērtē izglītības un satiksmes ministru amata kandidātus

Vērtējot ministru kandidātus, viņš norādīja, ka divi no trim ir zināmāki no Saeimas darba, bet ZZS virzītais kandidāts Uzulnieks esot mazāk zināmāks, līdz ar to frakcija ar viņu tiksies trešdien orientējoši ap plkst.15, lai sniegtu plašāku vērtējumu.

Vērtējot satiksmes ministra amata kandidātu, Aizsardzības ministrijas (AM) parlamentāro sekretāru Švinku, viņš bija kritisks. Viņaprāt, nevarētu teikt, ka Švinka kā otra atbildīgā persona AM ar labi padarītiem darbiem aiziet uz satiksmes jomu risināt jautājumus tur. "Man ir stipras šaubas, vai viņš to spēs izdarīt, ņemot vērā, kā ir gājis AM," pauda Dombrava.