Kurucam produktīvs sniegums Mursijas komandas uzvarā FIBA Čempionu līgas spēlē

Kurucam bija dalīts lielākais spēles laiks komandā (38:43), latvietim realizējot piecus no septiņiem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, četrreiz pārkāpa noteikumus, trīsreiz kļūdījās, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+15) un tika pie 16 efektivitātes koeficienta punktiem.