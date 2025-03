Izglītības un labklājības ministru amatos apstiprina Melbārdi un Uzulnieku

Pirms tam, no 2011. līdz 2013.gadam, viņa bija Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktore, no 2009. līdz 2011.gadam - Britu padomes pārstāvniecības vadītāja Latvijā, no 2004. līdz 2009.gadam - Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos, bet no 1999. līdz 2004.gadam - Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre.