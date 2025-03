FIFA paziņo par negaidīti lielu balvu fondu Klubu pasaules kausam

32 futbola klubi tikuši sadalīti astoņās grupās pa četrām komandām. Divas spēcīgākās no katras apakšgrupas iekļūs izslēgšanas spēlēs. Četrās "play-off" kārtās FIFA ieskatā tiks noskaidrots pasaules spēcīgākais futbola klubs. Atšķirībā no izlašu sacensībām, šajā turnīrā nenotiks spēle par bronzu.

Pasaules kausā piedalīsies 12 klubi no Eiropas, seši no Dienvidamerikas, pieci no Ziemeļamerikas (viena vieta mājiniece Maiami "Inter"), četri no Austrālijas, četri no Āzijas un viens no Austrālijas.