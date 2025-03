Latvijas vēstnieks: Pret Trampa izredzēm panākt mieru starp Ukrainu un Krieviju jāizturas rezervēti

Vērtējot Trampa darbības saistībā ar Krievijas un Ukrainas karu, Riekstiņš sacīja, ka Tramps cenšas pildīt priekšvēlēšanu laikā dotos solījumus, tostarp par kara izbeigšanu, vēloties pie sarunu galda nosēdināt Ukrainu un Krieviju. "Vai Trampam tas izdosies, to parādīs norises tuvākajās pāris nedēļās. Man personīgi šķiet, ka pret to jāizturas pietiekoši rezervēti, jo no Krievijas puses netiek demonstrēta vēlme pārtraukt agresiju," teica Riekstiņš.