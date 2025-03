Piektdien no ūdenstilpēm izcelti pieci bojāgājušie

LETA jau rakstīja, ka glābēji ceturtdien Carnikavas pagastā no ūdenstilpes izcēla bojā gājušu cilvēku.

Sākot glābšanas darbus, ugunsdzēsēji 200 metru attālumā no krasta atrada kopumā trīs ledū ielūzušus cilvēkus. Visi bojā gājušie nodoti Valsts policijas darbiniekiem.

Pagājušā gada decembrī no ūdenstilpēm glābēji izcēla divus bojāgājušos, savukārt 2025.gadā - jau 24 bojāgājušos, no tiem 11 izsaukumos ūdenstilpes klāja ledus. Šogad no ūdenstilpēm izglābtas septiņas personas.