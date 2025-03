Medijs: ASV vairs nepiedalīsies militāro mācību plānošanā Eiropā

Saskaņā ar NATO mājaslapā pieejamo informāciju pašlaik tikai četras alianses dalībvalstis aizsardzībai tērē vairāk nekā trīs procentus no IKP. Polija, kas aizsardzībai jau tērē vairāk nekā 4% no IKP, seko Igaunija ar 3,43% un ASV ar aptuveni 3,38%. Savukārt Latvija aizsardzībai pērn atvēlēja 3,15% no IKP. Tālāk seko Grieķija un Lietuva ar attiecīgi 3,08% un 2,85% no IKP. Vairums pārējo Eiropas valstu, tai skaitā Francija un Lielbritānija, savai aizsardzībai tērē aptuveni 2% no IKP vai nedaudz vairāk. Arī Vācija NATO iepriekš nosprausto aizsardzības izdevumu mērķi - 2% no IKP - sasniedza tikai 2024.gadā.