Medijs lēš, cik ilgi Eiropa iespējamā karā ar Krieviju izdzīvos bez ASV palīdzības

Eiropa ir militāri neaizsargāta un to apzinās, raksta aģentūra.

Viss kontinents militārās komunikācijas, izlūkošanas, loģistikas un stratēģiskās vadības ziņā ir atkarīgs no ASV. Pašlaik Eiropa gatavojas izstrādāt ārkārtas rīcību maz ticamajam scenārijam, ka ASV izstājas no NATO un izved visu tās karaspēku no Eiropas.