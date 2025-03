Vietām Kurzemē migla var apgrūtināt braukšanu

Apgrūtināti braukšanas apstākļi var būt uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Kalvenes līdz Liepājai, autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) visā posmā un uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Strazdei.