No ezera Jēkabils novadā izcelts viens bojāgājušais

Bojāgājušais atrasts apmēram 100 metru attālumā no krasta, veicot zemūdens meklēšanas darbus.

Vēl plkst.12.45 VUGD saņēma izsaukumu uz Gulbenes novada Druvienas pagastu, kur dega divas saimniecības ēkas kopumā 165 kvadrātmetru platībā. Ēkās tika uzglabātas dažādas sadzīves mantas un salmi. Ugunsgrēkā sadega viens transportlīdzeklis, bet ugunsdzēsējiem no liesmām izdevās nosargāt dzīvojamo ēku un vēl vienu saimniecības ēku. Dzēšanas darbi noslēdzās plkst.16.40.

Plkst.17.40 VUGD saņēmu informāciju, ka Leona Paegles ielā Jūrmalā no divstāvu neapsaimniekotas ēkas logiem un durvīm nāk dūmi. Pārmeklējot ēku, ugunsdzēsēji konstatēja, ka ēkas pirmajā stāvā uz grīdas deg sadzīves atkritumi 0,4 kvadrātmetru platībā. Ēkas otrajā stāvā glābēji atrada cilvēku, kuru evakuēja, izvedot no ēkas. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst.18.28.

Savukārt plkst.19.04 VUGD saņēma informāciju, ka Hāpsalas ielā Rīgā ar atklātu liesmu deg trīsstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklis. Plkst.20.33 ugunsdzēsēji ierobežoja liesmu izplatīšanos - ēkas trešā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 25 kvadrātmetru un kāpņu telpa dega piecu kvadrātmetru platībā. Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās seši cilvēki. Dzēšanas darbi noslēdzās plkst.22.45.

Sestdienas vakarā netālu no Lībiešu ielas Liepājā glābēji palīdzēja no meža izkļūt cilvēkam, kas tajā bija apmaldījies. Lai cilvēkam palīdzētu atrast ceļu ārā no meža, ugunsdzēsēji glābēji ar viņu sazinājās telefoniski.