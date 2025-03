VIDEO Valdības restarts: iecelti jauni ministri, bet nav skaidrs, kā notiks "uzrāviens"

"Nu manuprāt tas ir zīmīgs. Tas, kā es to interpretēju – AS ļoti vēlas būt koalīcijā. Arī saprotu viņus – tagad viņi pusotru gadu ir opozīcijā, bet kandidēja uz Saeimas vēlēšanām un stāstīja, kā atrisinās visas problēmas, kas mums ir valstī. Vēlēšanas tuvojas, un, protams, viņiem ir droši vien diezgan liela identitātes krīze, esot opozīcijā. Un viņi droši vien darīs visu maksimālo, lai ne tikai nogāztu šo valdību, bet arī izveidotu jaunu. Un viņi to darīs no Saeimas tribīnes, viņi to noteikti arī dara atsevišķās sarunās, kas notiek. Bet nu kādas tās sarunas ir bijušas, to es nezinu. Ar "Progresīvajiem" šīs divas frakcijas, AS un NA, nerunā, necenšas veidot jaunu valdību ar mums." Savukārt NA Šuvajeva ieskatā cerot uz labiem panākumiem pašvaldību vēlēšanās, lai pēc tam varētu argumentēt, ka tai ir lielāks mandāts un lielākas tiesības būt koalīcijā.