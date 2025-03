Širefs brīdina – ja Putins sarunās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu panāks sev labvēlīgu iznākumu, tas nozīmēs faktisku Ukrainas kapitulāciju. "Tas dos Putinam iespēju pasludināt uzvaru un atjaunot, reorganizēt savu armiju. Un šis process tiks noslēgts ar Ukrainas sagrābšanu. Jo viņš nekad neatteiksies no mērķa pārņemt visu Ukrainu," sacīja Širefs.

Širefs brīdina, ka tālāk Putins dosies uz Moldovu, Gruziju un Rumāniju, iejauksies to vēlēšanās un varas postenī ievietos sev tīkamu politiķi. Pēc tam viņa skatiens pievērsīšoties Baltijas valstīm.

"Veids, kā no tā izvairīties un to novērst, ir mobilizēt spēkus, gatavoties sliktākajam scenārijam un simtprocentīgi skaidri pateikt Putinam – ja viņš mēģinās kaut ko darīt Baltijā, pretī saņems triecienu pa degunu. Bet to nevar izdarīt, ja tam negatavojas," atzina Širefs.