Rīgas centrā trūkst vietas: kā atrisināt šo problēmu?

Plašs pielietojums – ko var glabāt?

Vieta gan mazām, gan lielām mantām

Neatkarīgi no tā, vai jums jāuzglabā nelielas personīgās mantas vai lieli priekšmeti, NOLIKTAVA1 self-storage piedāvā dažādu izmēru glabātuves. No kompaktām mantu glabātuvēm, kas lieliski piemēroti dokumentiem un sezonas apģērbam, līdz plašākām telpām, kur var uzglabāt pat mēbeles, sadzīves tehniku vai uzņēmuma preces. Jūs varat izvēlēties tieši sev piemērotāko variantu un pielāgot to savām vajadzībām.