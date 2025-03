Politologs: Ukrainai vienkārši nav citas izejas - Tramps veiksmīgi realizējis šantāžu

Politologs norādīja, ka patlaban no Krievijas atbildes nav. Vienlaikus viņš pauda bažas par to, ka nav zināms, kur ir ASV Tuvo Austrumu sūtnis Stīvs Vitkofs, kurš bija viens no galvenajiem dalībniekiem Riādā sarunās starp Krieviju un ASV. "Viņa dalība sanāksmē ar Ukrainu bija izsludināta, taču pēkšņi viņš sarunās nepiedalījās. Kur viņš ir? Vai viņš mēģina realizēt oficiāli izsludināto pamieru Gazā, vai ir Katārā, vai kur citur nodarbojas ar slepeno diplomātiju? Manuprāt, slepenā diplomātija turpina savu uzvaras gājienu arī šajos jautājumos," pieļauj politologs.