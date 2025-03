Atšķirības pat par 600–700 eiro. Saeimas komisijā norāda uz atšķirībām sociālo darbinieku atalgojumos

LM Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore Ilze Skrodele-Dubrovska informēja, ka 2023.gada dati liecina par sociālo darbinieku trūkumu. Lai izpildītu nepieciešamo aprēķināto speciālistu skaitu uz 1000 iedzīvotāju, kopumā trūka 428 darbinieku. Savukārt faktiski brīvo amata vietu skaits bija 148, kas liecina par to, ka nav apzināta kopējā vajadzība pēc nepieciešamajiem speciālistiem.

Šādos gadījumos LM administratīvajos lēmumos pašvaldībām lūdz sniegt redzējumu par to, kā plānots situāciju mainīt, tomēr ministrijas rīcībā situācijas risināšanai "neesot daudz instrumentu".

Vislielākais bruto algas pieaugums laikā no 2022. līdz 2023.gadam vērojams Kurzemes reģionā, kur pieaugums ir par 21% - no 1025 eiro līdz 1238 eiro. Savukārt viszemākais pieaugums jeb 7% novērojams Rīgā, kur alga pieaugusi no 1252 eiro līdz 1345 eiro.