Ziņojumā premjere pievērsusies virknei jomu. Attiecībā uz aizsardzību norādīts, ka Latvijā noteikti 1715 objekti, kas pilnībā vai daļēji atbilst patvertņu prasībām, ļaujot izmitināt 531 416 personas jeb 28,4% no Latvijas iedzīvotājiem.

Ziņojumā norādīts, ka aizvadītajā gadā valdība panākusi, ka aizsardzības izdevumi pirmo reizi Latvijas vēsturē pārsniedz vienu miljardu eiro. No nākamā gada aizsardzības spēju stiprināšanai tiks novirzīti līdz 4% no iekšzemes kopprodukta, bet tuvākā nākotnē - līdz 5% no IKP, sola premjere.