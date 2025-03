Izaicinājumam "Solis tuvāk Latvijai" pievienojušies jau 10 000 dalībnieku no 16 valstī. Pievienojies arī tu!

Dalībnieki no visām 43 pašvaldībām un valstspilsētām, kā arī cilvēki no 16 dažādām valstīm – tostarp Argentīnas, Beļģijas, Brazīlijas, Dānijas, Igaunijas, Itālijas, Lielbritānijas, Luksemburgas, Norvēģijas, Spānijas, Šveices, Vācijas, ASV, Indijas, Lietuvas un Latvijas – ir apvienojušies izaicinājumā, veidojot spēcīgu solidaritātes un nacionālā lepnuma kustību. Šis soļu izaicinājums ir kas vairāk par fizisko aktivitāti – tas ir spēcīgs saiknes simbols, kas vieno latviešus un cittautiešus no dažādām valstīm un vidēm, lai kopīgi svinētu savu mantojumu, neatkarību un piederības sajūtu.