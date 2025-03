Ašeradens: Sociālo mediju vidē valda uzskats, ka nekas nav labi

Runājot par tautsaimniecību, "Vienotības" priekšsēdētājs pieminēja arī birokrātiju. Ja ir vēlme samazināt birokrātiju par ceturto daļu, ar to nereti saprot 25% ierēdņu atbrīvošanu no amata, uzskatot, ka birokrātijas problēmas ar to būs atrisinātas, taču tā tas neesot. "Runa nav par to. Esam radījuši pietiekami lielu dokumentu un aizliegumu kaudzes, pazaudējot jēgu. (..) Zināmā mērā birokrātija ir kļuvusi par kungu. Mums ir jāatrod veids, kā birokrātija sāk kalpot," teica Ašeradens.