Kanāda rosina aizliegt "Pornhub" ASV

Šo ideju ir izdomājis komiķis Metjū Pužitskis, nosaucot to par Kanādas "kodolieroci". "Pornhub" ir visvairāk apmeklētākā vietne ASV ar vairāk nekā trīs miljoniem skatījumu mēnesī.

"Ja Kanāda varētu aizliegt "Pornhub" ASV, mēs uzvarētu tirdzniecības karā,” laikrakstam The New York Post sacīja Toronto komiķis.

"Ja man atņems piekļuvi "Pornhub", es pārceļos no ASV,” laikrakstam "The New York Post" sacīja kāds noraizējies Manhetenas lietotājs.