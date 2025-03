Top Krīzes vadības centrs: miljons algās un naudas balvās, diennakts dežūras, risku katalogs

Kādas mācības ir gūtas no iepriekšējām krīzēm, un vai maz ir vienota izpratne, kas ir situācijas, kurās būtu jāiejaucas Krīzes vadības centram - vai tā būtu pandēmija, plūdi, sabotāžas akti vai mizgrauža izplatība Latvijas mežos – par to visu tiek diskutēts likumprojekta apspriešanas laikā Saeimas komisijā.

Tie nav militāri uzbrukumi, taču tiem var būt reālas sekas. Un mums ir jāveido noturība pret to, un tam ir nepieciešams arī politisks atbalsts, lai atturētu un lai reaģētu, ja tie kļūst pārāk draudīgi. Tāpēc mēs vēlamies - lai cilvēki saprastu, bet neuztrauktos," tā intervijā sacīja NATO ģenerālsekretāra palīga vietnieks Džeimss Apaturajs.

Krievijas "ēnu karš" rietumvalstīs ir skaļš un uzstājīgs atgādinājums sakārtot šeit krīžu pārvaldīšanas sistēmas. To pēdējos gados darījusi arī Igaunija un Lietuva. Un pēc aizrādījumiem gan no parlamenta, gan Valsts kontroles puses par neefektīvu krīžu pārvaldīšanu, īpaši pandēmijas laikā, arī Latvijas politiķi apņēmušies to labot.