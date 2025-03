Projektors “Xiaomi Smart Projector L1” spēs pārsteigt un varbūt mainīt jūsu izklaidēšanās ieradumus

Attēla kvalitāti nosaka tā izšķirtspēja un izmērs. Televizora ekrāna izmērs ir fiksēts, to nevar ne palielināt, ne samazināt – kāds ir, tāds ir. Taču projektors ļauj mainīt attēla izmēru, un šo īpašību varat pārvērst par priekšrocību. Piemēram, projektora “Xiaomi Smart Projector L1” un “Xiaomi Smart Projector L1 Pro” izšķirtspēja ir 1080p HD. Taču šie projektori atbalsta 4K izšķirtspējas videoierakstu atskaņošanu. Ja novietosiet projektoru tuvāk sienai vai ekrānam, t. i., izvēlēsieties mazāka izmēra attēlu, nevis maksimālo 120 collu diagonāli, ekrānā būs redzams 4K izšķirtspējas attēls. Iespēja mainīt attēla izmēru – viena no projektoru universāluma iezīmēm: viesistabā biju iestatījis maksimālā izmēra attēlu, darbistabā – minimālā (“Xiaomi Smart Projector L1” un “Xiaomi Smart Projector L1 Pro” minimālā rādāmā attēla diagonāle – 40 collas).

Televizors parasti ir piestiprināts pie sienas vai novietots uz kādas mēbeles. Tas tur stāv, un neviens to no vienas istabas uz citu nepārnēsā, ja nu vienīgi remonta laikā tiek novietots drošākā vietā. Projektors ir pavisam cita lieta: tas ir viegls un kompakts, tāpēc viegli pārnēsājams no vienas vietas uz citu. “Xiaomi Smart Projector L1” sver tikai 1,2 kg, bet “Xiaomi Smart Projector L1 Pro” – 2 kg. Jebkuru no tiem var pacelt ar vienu roku, – tās ir kompaktas ierīces.