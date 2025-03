Vai Jānim Ozolam nepatīk Talsi? Skatītāji neapmierināti ar Markus Rivas kora zemo vērtējumu

Īpašu atzinību guvis Markus Riva un viņa līderības prasmes, kuras, pēc daudzu skatītāju domām, varētu viņu aizvest līdz Eirovīzijai – it īpaši, ja Baltā kora vadītājs ko līdzīgu prezentētu "Supernovā". Daļa skatītāju pat uzskata, ka Markus ir nepienācīgi novērtēts, jo viens no žūrijas dalībniekiem, Jānis Ozols, Talsu kora priekšnesumam piešķīra tikai 8 balles – vienu no vakara zemākajiem vērtējumiem.