Festivāls "Summer Sound" atklāj, kādus vēl māksliniekus varēsim tur redzēt

Klāt jau pirmajā vilnī izziņotajiem māksliniekiem pievienojas platīna hitmeikers no Apvienotās Karalistes Jonas Blue, ukraiņu apvienības GO_A dīdžejsets, skaļākie tačku stūmēji "Labvēlīgais tips", nupat ar GAMMA godalgu Gada jaunā māksliniece apbalvotā Emilija, Holandē dzīvojošās latviešu producentes elektroniskās deju mūzikas projekts "Might Delete Later", enerģiskie un pozitīvām emocijām pielādētie lietuvieši "Antikvariniai Kašpirovskio Dantys", uzlecošais un daudzsološais IVY.?, kā arī kāds īpašs pārsteigums – igauņu mūziķi no ASV, kolektīvs RUTA.