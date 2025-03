VIDEO "Aiz priekškara": Kremļa propagandas "degpunktā" priekšlikums par 30 dienu pamieru Ukrainā

"Baltija - plaukstošs Krievijas reģions"

"Vēl ļaunāk, mums tagad ir jāsastopas ar to, ka ASV darbojas pret mums. Šķiet, ka Vladimiram Putinam un Donaldam Trampam ir kopīgs plāns: Višī līdzīgs režīms Ukrainā un Eiropas kontinenta sadalīšana ietekmes sfērās, kuras Krievija, ASV (un, iespējams, Ķīna) var kolonizēt un sadalīt kā laupījumu. Lielākā daļa Eiropas sabiedrības to saprot. To apzinās arī Eiropas līderu kritiskā masa," norāda laikraksts "The Guardian".