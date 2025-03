ASV noliedz datu iznīcināšanu par Krievijas nolaupītajiem bērniem no Ukrainas

"Dati ir pieejami," Brūsa teica preses brīfingā, komentējot medijos izskanējušo, ka varētu būt iznīcināti dati par Krievijas nolaupītajiem bērniem no Ukrainas.

Projektu vadīja Jeila Universitātes Humanitāro pētījumu laboratorija. Pagājušajā mēnesī Valsts departaments ar to lauza līgumu, trešdien apstiprināja Brūsa. Programma sākotnēji tika apturēta jau 25.janvārī, kad ASV prezidents Donalds Tramps parakstīja izpildrīkojumu par gandrīz visu ārvalstu palīdzības projektu finansēšanas apturēšanu, vēsta laikraksts "The New York Times".