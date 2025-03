VIDEO Dončičs "eksplodē" ar 20 punktiem astoņās minūtēs un zobojas par pretinieku

Slovēnis guva 20 no saviem punktiem jau pirmajās astoņās spēles minūtēs. Pirmās ceturtdaļas beigās Dončičs netrāpīja pirmo no saviem diviem soda metieniem. Pēc tā kāds no pretiniekiem paņirgājās, ka bumba nemelo (iespējams, domāts, ka pārkāpums pret slovēni nebija pamatots, un netrāpītais metiens to it kā apstiprināja). Neveiksmīgā epizode netraucēja Dončičam atbildēt ar asprātīgu piezīmi: "Man ir 20, tu te runā, ka bumba nemelo..."